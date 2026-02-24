La ONU confirma conversaciones en Washington sobre el Sáhara Occidental

Archivo - El enviado especial de Naciones Unidas para Sáhara Occidental, Staffan de Mistura - Europa Press/Contacto/Fabio Frustaci - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha confirmado este martes que se han retomado en Washington conversaciones sobre la cuestión del Sáhara Occidental en las que participa el enviado especial para este territorio, Staffan de Mistura, y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz.

"Nuestro compañero Staffan de Mistura, el enviado del secretario general para el Sáhara Occidental, copreside las negociaciones en curso sobre la aplicación de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad (de la ONU), aprobada el año pasado", ha indicado en declaraciones a la prensa el portavoz, Stéphane Dujarric.

En las conversaciones participa también Waltz como "copresidente". "Para dar a estas negociaciones la mayor oportunidad de éxito, De Mistura planea permanecer en silencio por el momento", ha destacado, sin detallar cuánto tiempo durarán los contactos.

Representantes de España, Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania se reunieron recientemente en Madrid para lograr una solución al contencioso de la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

En la cita del pasado el 8 y 9 de febrero en la Embajada estadounidense en Madrid se habría discutido el plan de autonomía para el Sáhara Occidental que Rabat presentó en 2007. El encuentro reunió a los jefes de la diplomacia de Marruecos y el Frente Polisario, así como de Argelia y Mauritania, y estuvo copatrocinada por el embajador estadounidense ante la ONU y el enviado de Estados Unidos para África, Massad Boulos, y el enviado de la ONU para el Sáhara.

Las negociaciones, que se están llevando a cabo con extrema discreción, se basan en la Resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien mantuvo una guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para los saharauis fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental. Washington también respalda el plan de autonomía marroquí y en 2020 Donald Trump firmó el reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre el territorio en disputa.