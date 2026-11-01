La ONU documenta casi 400 ataques de colonos en octubre en Cisjordania, un máximo histórico

Colonos y militares israelíes en Hebrón, Cisjordania - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha informado de que ha documentado un total de 397 ataques de colonos israelíes en Cisjordania entre el 1 ye el 26 de octubre, el máximo mensual desde que comenzó la serie, en 2006.

"La violencia de los colonos ha seguido a un nivel elevado durante el periodo medido", ha explicado la OCHA en un comunicado. El organismo resalta que "es la mayor cifra mensual de ataques desde que comenzaron a documentarse, en 2006".

La gobernación de Ramala ha sido la más afectada, con un 40% de los ataques de colonos que han causado lesiones o daños materiales, 25 de los 62 incidentes con lesiones o daños materiales.

Como ejemplos, relata que el 20 de octubre los colonos israelíes, "acompañados por fuerzas israelíes", atacaron a familias beduinas palestinas al este de Rammun, detuvieron a varias personas y robaron un centenar de ovejas que se llevaron hacia un asentamiento cercano.

Ese mismo día en Yabrud los colonos intentaron robar un vehículo de una familia palestina y agredieron a tres miembros de la familia que trataban de impedirlo. Uno de ellos tiene una fractura de cráneo y una lesión en un ojo.

Mientras, en Hebrón, dos palestinos mataron a tiros a dos militares israelíes el 23 de octubre. En represalia, unos 3.000 palestinos tuvieron que abandonar sus hogares, según datos del Ayuntamiento de Hebrón que la OCHA trabaja ya en verificar.

En la Franja de Gaza, la OCHA denuncia los recurrentes ataques militares israelíes y el "incendio intencionado" de viviendas en las inmediaciones de la Línea Amarilla, la línea de frente pactada en el último alto el fuego y que deja el 60% de la Franja de Gaza bajo control israelí. Asimismo constata informaciones sobre "múltiples ataques que han afectado a las operaciones humanitarias" en el enclave palestino.