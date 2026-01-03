La ONU exige a Irán que garantice el derecho a protestar de los ciudadanos iraníes

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. - Europa Press/Contacto/Eric Dubost

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a las autoridades de Irán a que preserven el derecho de los manifestantes a protestar de manera pacífica tras el balance de al menos seis fallecidos, entre ellos un agente, en los enfrentamientos que se produjeron este jueves durante el quinto día de protestas que se celebraron en varias partes del país.

"Hago un llamamiento a las autoridades para que garanticen el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Todas las personas deben poder protestar pacíficamente y expresar sus quejas", ha indicado Volker Turk en un mensaje emitido desde su cuenta de la red social X.

La Oficina de DDHH de la ONU ha sostenido que está realizando un seguimiento de las protestas y ha mostrado su "preocupación" ante los informes de violencia que llegan desde la república islámica.

Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han dejado por el momento al menos seis personas muertas, entre ellas un agente, y decenas de detenidos y heridos.

Las autoridades iraníes han cifrado en alrededor de 30 los detenidos "por alterar el orden público" en un barrio de la capital, Teherán, a quienes han acusado de "abusar del derecho de los ciudadanos a protestar e intentar generar inseguridad y perturbar la paz pública".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos, como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.