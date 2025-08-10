La ONU insta a Honduras a acabar con las prácticas discriminatorias contra la población indígena

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha pedido al Gobierno hondureño que elimine de manera "integral" las prácticas "discriminatorias" contra los pueblos indígenas en favor de marcos para su protección e igualdad.

"OACNUDH reconoce los avances del Estado de Honduras en el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, persiste la necesidad de un abordaje integral para eliminar prácticas discriminatorias que generan despojo territorial, conflictos, violencia, criminalización y un acceso limitado a la justicia con enfoque diferenciado", reza un comunicado emitido por la agencia de la ONU.

Asimismo, el organismo internacional insta a promover políticas públicas para garantizar "el acceso a los territorios, la protección de los recursos naturales y el respeto de los derechos a la participación, la autodeterminación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado".

Los pueblos indígenas de Honduras, según la ONU, utilizan la preservación de su "diversidad cultural, idiomas, saberes ancestrales, territorios y formas propias de gobernanza" como forma de enfrentarse a los problemas estructurales que no les permiten ver sus derechos reconocidos de pleno.

Entre otras cuestiones deben enfrentarse al "despojo territorial", la "falta de reconocimiento jurídico de sus tierras", la "afectación de sus bienes comunes y recursos naturales" y la "criminalización".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción, protección y garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Honduras, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos", concluye el comunicado.