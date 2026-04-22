La ONU muestra su "alarma" por el aumento de las ejecuciones por delitos de drogas en Singapur

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante un acto en Ginebra, Suiza, en junio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Eric Dubost - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado este miércoles su "alarma" por el aumento de las ejecuciones por delitos de drogas en Singapur, después de que ocho personas hayan sido ajusticiadas en lo que va de año tras ser condenadas por estos cargos.

Turk, que ha resaltado que esta práctica choca frontalmente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha reclamado una moratoria "inmediata" a la pena capital en el país asiático, que durante 2025 ejecutó a un total de 17 personas, incluidas 15 por temas de drogas. De las 25 ejecuciones entre 2023 y 2024, 24 estaban relacionadas con estos delitos.

La última ejecución documentada es la de Omar bin Yacob Bamadhaj, ajusticiado la semana pasada por traficar con cannabis. "En todos los sentidos, quitarle la vida a este hombre es cruel e inhumano", ha dicho Turk, quien ha insistido en que "la pena de muerte es fundamentalmente incompatible con la dignidad humana y el derecho a la vida".

Así, ha manifestado que los delitos relacionados con las drogas que no impliquen la pérdida de vidas no recaen dentro del estándar sobre "crímenes más graves" fijado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que limita la pena capital a crímenes de la gravedad más extrema.

A pesar de que durante los años se ha registrado una disminución del uso de la pena capital en Asia, Turk ha remarcado que es preocupante ver un aumento a nivel global del porcentaje de ejecutados por delitos relacionados con las drogas, siendo Singapur uno de los pocos que aún impone este castigo por delitos de este tipo que no implican asesinatos.

"Repito mi petición a Singapur, y a todos los demás Estados que aún llevan a cabo ejecuciones, para que impongan una moratoria como paso clave de cara a la abolición total de esta práctica inhumana", ha zanjado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.