La ONU muestra su consternación por las inundaciones que dejan cerca de 160 muertos en Nepal

Vista de zonas inundadas en Nuwakot, Nepal - Europa Press/Contacto/Safal Prakash Shrestha

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este miércoles las graves inundaciones en el norte de Nepal, que han dejado en este país cerca de 160 muertos, y al menos tres víctimas mortales en China.

El diplomático portugués está "consternado" por la tragedia que ha provocado además centenares de desaparecidos y causado una destrucción "generalizada" en las zonas afectadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China.

Guterres ha manifestado sus "condolencias" a los familiares de las víctimas así como su "solidaridad" con todos los damnificados, tal y como ha declarado su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

Las agencias de la ONU, incluido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han movilizado personal y suministros para prestar asistencia "urgente" y respaldar la respuesta de las autoridades nepalíes a las inundaciones y sus efectos.

Dujarric ha señalado además que dos representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se encuentran en el terreno y serán suministrados kits médicos para unas 10.000 personas durante tres meses, así como tiendas de campaña y otro tipo de apoyo "logístico".

Mientras, otras agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) desplegarán personal y camiones con ayuda humanitaria este mismo jueves.