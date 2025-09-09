La ONU pide 118 millones de euros para ayudar a medio millón de afectados por el terremoto en Afganistán

Archivo - Daños materiales a causa de un terremoto en la provincia de Paktika, en el este de Afganistán - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha hecho un llamamiento este martes a donantes de todo el mundo para recaudar 139,6 millones de dólares (unos 118 millones de euros) y hacer frente a las necesidades de medio millón de personas que se han visto gravemente afectadas por el devastador terremoto que tuvo lugar el 31 de agosto en el este de Afganistán.

La coordinadora humanitaria de la ONU en el país, Indrika Ratwatte, ha afirmado que el objetivo de estas ayudas son unas 457.000 personas que se encuentran en situación vulnerable, y ha afirmado que este es un momento en que "la comunidad internacional debe mostrar una absoluta solidaridad con una población que ya de por sí ha sufrido mucho".

"Con el invierno a la vuelta de la esquina, nos encontramos en una extraña carrera contra el tiempo para poder ofrecer apoyo a estas comunidades. La resiliencia del pueblo afgano ha sido puesta a prueba continuamente y se encuentra en un grave peligro. Con cada crisis que llega, los frágiles avances cosechados pueden verse revertidos", ha explicado.

Casi 500.000 personas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar, en la zona oriental del país, se han visto directamente afectadas por el seísmo, que ha dejado más de 2.200 muertos y 3.600 heridos.

Se estima que más de 6.700 viviendas se han visto destruidas o dañadas. "La mayoría de las familias carecen de un techo bajo el que resguardarse y están expuestos a los elementos, a la intemperie", ha indicado Ratwatte en un comunicado en el que ha lamentado la falta de acceso a agua potable y asistencia sanitaria.

"Los fondos necesarios para ofrecer una respuesta adecuada al terremoto permitirán ofrecer ayuda a los más afectados durante los próximos años. Los recursos disponibles facilitarán que organizaciones y socios refuercen sus operaciones en las zonas más afectadas del terreno", recoge el texto.