La ONU pide a Hungría retirar todos los cargos contra los organizadores del Orgullo en Budapest

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido este miércoles retirar todos los cargos contra los responsables de la organización del desfile del Orgullo LGTBI en Budapest, la capital del país, en junio de 2025, cuando miles de personas salieron a la calle a pesar de la prohibición del Gobierno húngaro.

"Pedimos a las autoridades la retirada de los cargos y revertir todas las legislaciones que restringen las libertades de expresión y asamblea pacífica, que están basadas en cuestiones discriminatorias, incluida la orientación sexual y la identidad de género", ha indicado en un comunicado.

El 28 de junio de 2025 decenas de miles de personas --entre 35.000 y 40.000, según estimaciones que apuntaban a una participación récord-- salieron a las calles de Budapest para reivindicar los derechos de las personas LGTBI tras la prohibición del Gobierno húngaro bajo el amparo de las leyes antiLGBTI de protección de menores.

El pasado mes de enero, la Fiscalía anunció que presentaba cargos contra el alcalde de la ciudad, Gergely Karacsony, por mantener el desfile del orgullo a pesar de la ley promovida por el Gobierno. La institución acusaba al alcalde de "violar la libertad de asociación y reunión" en el escrito de acusación presentado ante el Tribunal del Distrito Central de Pest.

Asimismo, los fiscales presentaron cargos contra Géza Buzás-Hábel, el organizador de la marcha. Según ha destacado Amnistía Internacional, Buzás-Hábel es profesor y activista de Derechos Humanos y continuó su activismo incluso después de la enmienda de 2025 a la ley de Orbán.