La ONU pide a Israel que reconsidere su decisión de revocar las licencias de 37 ONG

Refugios para palestinos desplazados en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashim Zimmo, Hashem Zimmo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados ha pedido a Israel que reconsidere su decisión de revocar las licencias de hasta 37 ONG a partir del 1 de enero por no cumplir con los requisitos de la nueva norma de registro.

"La ONU y sus socios instan a las autoridades israelíes a que reconsideren el anuncio de hoy sobre las ONG internacionales, que son parte esencial de la operación humanitaria vital en los Territorios Palestinos Ocupados", ha indicado en un breve comunicado.

La medida, anunciada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, determina que estas ONG, entre las que se encuentran Médicos sin Fronteras (MSF) u Oxfam, tendrán que completar el cierre de sus operaciones antes del 1 de marzo.

Las autoridades israelíes habían pedido a las ONG que presentaran en un plazo de diez meses una serie de documentos sobre su organización y operaciones, incluyendo una lista de todos los empleados, como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos si son, por ejemplo, sospechosas de colaborar con "organizaciones terroristas" designadas como tales por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que esta decisión "no afectará en el futuro al volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza".

El COGAT ha acusado a MSF de negarse a proporcionar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel una lista de sus empleados en virtud de las nuevas normas de registro, que también permiten denegar permisos operativos a entidades que "promuevan la deslegitimación del Estado de Israel" o nieguen "su existencia como Estado democrático".