La ONU pide a la junta de Guinea Bissau que libere "de forma inmediata e incondicional" a los detenidos tras la asonada

El jefe de la junta militar de Guinea Bissau, Horta N'Tam (izquierda), tras el golpe de Estado de noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este viernes a la junta militar instaurada en Guinea Bissau tras el golpe de Estado de noviembre contra el hasta entonces presidente, Umaro Sissoco Embaló, que libere "de forma inmediata e incondicional" a los detenidos tras la asonada, entre los que figuran varios altos cargos opositores, días después de que las autoridades excarcelaran a varios de los arrestados.

"La liberación el martes de seis figuras opositoras en Guinea Bissau es un paso alentador. Es necesario hacer más", ha dicho el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan. "Las autoridades deben poner fin a todas las detenciones arbitrarias y a todas las formas de intimidación, incluidas las agresiones físicas contra defensores de los Derechos Humanos y las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica", ha sostenido.

Así, ha confirmado que el organismo tuvo acceso la semana pasada a cuatro de los detenidos, lo que ha descrito como "un paso importante", si bien ha resaltado que "las familias de varios detenidos siguen sin tener información sobre su situación, su paradero o los cargos presentados contra ellos".

"Esto podría equivaler a una desaparición forzosa", ha destacado Al Kheetan, quien ha reclamado a "todos los actores responsables" en el país africano que "garanticen que todos los detenidos por el ejercicio de sus Derechos Humanos son liberados de forma inmediata e incondicional".

La junta, llamada oficialmente Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público, confirmó el martes la liberación de seis personas, entre ellas el jefe de seguridad personal del líder opositor Domingos Simoes Pereira y otras cinco personas de su equipo.

Los militares han promulgado ya su Carta Política de Transición, que suspende la Constitución hasta ahora vigente en el país africano, establece un periodo de transición de doce meses y prohíbe al presidente y al primer ministro de transición presentarse a las elecciones al fin de este proceso.

El líder de la junta y presidente de transición, Horta N'Tam, protagonizó la asonada a raíz de las tensiones derivadas de las elecciones presidenciales, en las que tanto el mandatario como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria antes del anuncio de los resultados, cuya publicación fue suspendida a raíz del alzamiento.