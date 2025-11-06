La ONU reconoce que la polarización de la comunidad internacional daña la respuesta multilateral a conflictos

Archivo - Un 'casco azul' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) cerca de la frontera entre Líbano e Israel (archivo) - Marwan Naamani/Dpa - Archivo

BRUSELAS, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, ha reconocido este jueves que una comunidad internacional más polarizada y dividida afecta en la respuesta multilateral ante conflictos, aunque ha insistido en la ONU tiene que estar preparada para aprovechar espacios en los que se pueda actuar pese a los recortes que sufre en su financiación.

"En un mundo más polarizado, en una comunidad internacional más dividida, por supuesto que el interés por respuestas multilaterales de ese tipo ante las crisis es menor", ha indicado en un encuentro con un grupo de medios de comunicación en Bruselas, entre ellos Europa Press.

El alto cargo de la ONU ha reconocido que la falta de convergencia para abordar conflictos internacionales, como el de Sudán, donde se ven "inmensas interferencias" de parte de "muchos países" en ambos bandos, afecta a la respuesta internacional. "El mantenimiento de la paz no tiene sentido si no existe algún tipo de acuerdo entre las partes que cumplir", ha indicado, quien ha reconocido igualmente las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad para desplegar potenciales misiones.

Lacroix ha pedido, en todo caso, no caer en la resignación, apuntando que no hay que actuar "bajo el supuesto de que esto será siempre así". "En algunos casos sí se encuentra un espacio, especialmente cuando un conflicto activo llega en algún momento a una suspensión de las hostilidades. Es algo que, de hecho, suele ocurrir", ha indicado.

Para el responsable político de los 'cascos azules', la ONU tiene que estar lista para jugar un papel, llegado el caso, para acompañar los esfuerzos de un eventual alto el fuego en Sudán o en Ucrania. "Debemos estar preparados. Somos plenamente conscientes de la magnitud de los desafíos que enfrentamos actualmente políticos, financieros, operativos, pero al mismo tiempo, creo que sería un error de nuestra parte proceder bajo el supuesto de que el futuro menos unánime, menos multilateral", ha añadido.

LAS OPERACIONES TRABAJAN CON UN RECORTE DEL 25%

En este sentido, Lacroix ha explicado que la ONU trabaja con un plan de recortes del 25 por ciento en su capacidad operativa en misiones, esto es el despliegue de efectivos incluyendo militares, policiales y civiles debido a la reducción del 15 por ciento en sus presupuestos tras la decisión de Estados Unidos de rebajar la financiación al organismo.

Este plan de contingencia tiene como consecuencia la reducción de personal civil, tanto internacional como local, afectando a las capacidades en terreno y limitando sus funciones críticas como la protección de civiles, apoyo humanitario y vigilancia de ceses al fuego. "Ahorrar un 15 por ciento de liquidez significa una reducción de la capacidad de aproximadamente un 25 por ciento. Así que el impacto fue bastante significativo", ha reconocido.

El diplomático francés ha detallado que cada misión ha adoptado distintas medidas para abordar el recorte del presupuesto, toda vez ha defendido el plan de contingencia general para las operaciones, puesto que todas ellas tienen mandatos del Consejo de Seguridad.

"No se puede elegir qué misión o qué mandato es más importante que otro, en realidad, porque todos están autorizados por los Estados miembros. Todos tienen un mandato", ha expuesto, apuntando que el plan de recorte de capacidades es en todo caso reversible, por lo que espera que en los próximos años se pueda recuperar el tamaño y el alcance previo de las misiones.