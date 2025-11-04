Guerra Ucrania | Directo: Zelenski anuncia que Ucrania venderá excedentes de armas en Berlín y Copenhague

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov, defendiendo de nuevo que este tipo de objetivos son legítimos porque facilitan la continuación de la invasión lanzada pro el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha asegurado que, como consecuencia del ataque, las instalaciones de la refinería han sufrido un incendio, en un mensaje difundido en redes sociales y que está también acompañado de una imagen que mostraría las llamas.

Zelenski anuncia que Ucrania venderá excedentes de armas en Berlín y Copenhague

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes que su Ejecutivo abrirá este año oficinas en Berlín y Copenhague para vender el excedente de armas fabricadas y de aquellas producidas en el marco de la coproducción, de modo que esos fondos puedan cubrir la escasez de algunos artículos.

