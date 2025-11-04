Guerra Ucrania | Directo: Zelenski anuncia que Ucrania venderá excedentes de armas en Berlín y Copenhague

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov, defendiendo de nuevo que este tipo de objetivos son legítimos porque facilitan la continuación de la invasión lanzada pro el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha asegurado que, como consecuencia del ataque, las instalaciones de la refinería han sufrido un incendio, en un mensaje difundido en redes sociales y que está también acompañado de una imagen que mostraría las llamas.

