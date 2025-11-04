Gaza | Directo: Reino Unido afirma que "no hay excusa" que justifique retener en almacenes la ayuda para Gaza

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha confirmado este lunes que los tres cuerpos sin vida entregados en la víspera por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) corresponden al coronel Asaf Hamami, el sargento Oz Daniel y el capitán Omer Neutra, cuya identificación había sido adelantada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) informaron a las familias de los secuestrados, el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Oz Daniel, que sus seres queridos han sido sepultados nuevamente", ha indicado en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.

