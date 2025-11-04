Gaza | Directo: Reino Unido afirma que "no hay excusa" que justifique retener en almacenes la ayuda para Gaza

Actualizado: martes, 4 noviembre 2025 8:18

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha confirmado este lunes que los tres cuerpos sin vida entregados en la víspera por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) corresponden al coronel Asaf Hamami, el sargento Oz Daniel y el capitán Omer Neutra, cuya identificación había sido adelantada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) informaron a las familias de los secuestrados, el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Oz Daniel, que sus seres queridos han sido sepultados nuevamente", ha indicado en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.

Save the Children alerta de que los crímenes contra niños en zonas de conflicto alcanzaron cifras récord en 2024

La organización no gubernamental Save the Children ha denunciado este martes que los crímenes contra niños que viven en zonas de conflicto en el mundo aumentaron un 30% en 2024 y alcanzaron los peores niveles documentados hasta la fecha, tanto a nivel de exposición a los conflictos como a nivel de violaciones graves cometidas contra la infancia.

Reino Unido afirma que "no hay excusa" que justifique retener en almacenes la ayuda para Gaza

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha declarado este lunes que "no hay excusa" para mantener la ayuda humanitaria en almacenes cuando Israel se ha comprometido al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, calificando la reticencia de las autoridades israelíes a facilitar la llegada de ayuda como "injusta".

