La ONU señala a Israel y Hezbolá por el primer y segundo incidentes donde murieron tres 'cascos azules' en Líbano

Archivo - Soldados indonesios portan el ataúd de uno de los tres soldados indonesios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) fallecidos en acto de servicio a finales de marzo, en el cementerio de héroes de Cikutra, en Bandung, Indonesia - Europa Press/Contacto/Dimas Rachmatsyah

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha afirmado este martes, a la luz de sus investigaciones acerca de la muerte de tres 'cascos azules' de Indonesia en la frontera entre Líbano e Israel, que el primero de los fallecidos murió tras el impacto de un proyectil "disparado por un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", mientras que los dos restantes fallecieron por la explosión de un artefacto explosivo "probablemente colocado por (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá".

"Respecto al primer incidente del 29 de marzo, según las pruebas disponibles, incluido el análisis del lugar del impacto y, en particular, los fragmentos del proyectil hallados en la posición de la ONU conocida como 7-1, se ha determinado que el proyectil era un proyectil de 120 mm del armamento principal de un tanque, disparado por un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde el este, en dirección a Et Taibe", ha indicado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Este disparo se produjo, ha subrayado Dujarric, pese a que, "para mitigar el riesgo para el personal de la ONU, la FINUL proporcionó nuevamente a las Fuerzas de Defensa de Israel las coordenadas de todas nuestras posiciones e instalaciones (...) tanto el 6 como el 22 de marzo".

"En relación con el incidente del 30 de marzo, basándonos en las pruebas disponibles, incluyendo el análisis del lugar de la explosión, el vehículo afectado y un segundo artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) hallado cerca ese mismo día, podemos afirmar que dicha explosión fue causada por un IED activado por la víctima, un IED con cable trampa", ha explicado el portavoz de Guterres antes de afirmar que "la investigación ha determinado que, dada la ubicación del incidente, la naturaleza de la explosión y el contexto actual, lo más probable es que el IED fuera colocado por Hezbolá".

Dujarric ha indicado asimismo que la ONU ha compartido estas conclusiones con los gobiernos de Indonesia, Israel y Líbano, si bien ha insistido en que son "preliminares, basadas en las primeras pruebas físicas", y que las pesquisas de la propia organización continúan.

"Estos incidentes son inaceptables. Hemos solicitado a las partes pertinentes que las autoridades nacionales investiguen y enjuicien los casos para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes contra el personal de mantenimiento de la paz", ha manifestado antes de advertir que "los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz de la ONU pueden constituir crímenes de guerra según el Derecho Internacional".

Asimismo, ha apuntado que en la ONU siguen "profundamente preocupados por la escalada de tensiones entre Hezbolá y las FDI", ya que "el personal de mantenimiento de la paz de la FINUL informa de continuos intercambios de fuego de cohetes y artillería, ataques aéreos y enfrentamientos terrestres en su área de operaciones, además de una mayor presencia de efectivos y fuerzas de las FDI en territorio libanés".