La ONU tilda de "grave e inaceptable violación" de la soberanía de Siria la última incursión militar de Israel

Archivo - Imagen de archivo de militares israelíes en el monte Hermón, en la zona de amortiguación con Siria - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha tildado este viernes de "grave e inaceptable violación" de la soberanía de Siria la última incursión militar de Israel contra la localidad de Beit Yin, cerca de la capital, Damasco, una operación que se ha saldado con la muerte de más de una decena de civiles, según han denunciado las autoridades sirias.

La enviada especial adjunta de la ONU para Siria, Najat Rochdi, ha destacado que la operación y posteriores bombardeos israelíes han provocado un desplazamiento de población "en busca de seguridad" y ha alertado de que estas actividades "desestabilizan aún más un contexto ya frágil".

Asimismo, ha reafirmado el "firme compromiso" del organismo internacional con "la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Siria", al tiempo que ha reclamado "el cese inmediato de todas estas violaciones" y "el pleno cumplimiento del Acuerdo de Separación de 1974".

Las autoridades instauradas hace cerca de un año en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 han acusado a las tropas israelíes de matar a más de diez civiles, entre ellos varios niños, en su incursión, un hecho que ha tildado de "ataque criminal" y de "crimen de guerra".

Si bien Damasco no ha dado una cifra concreta de muertos, el director de la Oficina de Sanidad de la provincia de Campiña de Damasco, Taufiq Hasaba, ha especificado que hasta ahora se han confirmado trece fallecidos y 24 heridos a causa de "la agresión israelí", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado la operación y ha reseñado que el objetivo era "arrastrar a sospechosos de Yama Islamiya", rama en Líbano de la organización islamista Hermanos Musulmanes y aliada del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien el grupo ha rechazado estas acusaciones y ha dicho no contar con presencia en la zona.