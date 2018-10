La operación del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro culmina con éxito, después de haber sido apuñalado

Actualizado 07/09/2018 9:33:47 CET

BRASILIA, 7 Sep. (Reuters/EP) -

El candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil Jair Bolsonaro ha sido sometido con "éxito" a una operación tras sufrir varias lesiones a causa de un grave apuñalamiento en el abdomen durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais, en el sur del país, según ha informado su compañero de fórmula Hamilton Mourao.

Durante la operación, el equipo médico encabezado por Marcelo Enne ha controlado la hemorragia y ha estabilizado al paciente, según ha informado el diario local 'O Globo'.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1