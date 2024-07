La oposición de Bangladesh anuncia que proseguirá con las movilizaciones tras la decisión del Supremo

El Gobierno aplaude la decisión judicial, pero retrasa su aplicación al menos hasta el martes



MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios represetnantes del Movimiento Antidiscriminación han manfiestado su intención de proseguir con las protestas contra el Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo de Bangladesh de suspender el polémico sistema de cuotas de empleo de funcionarios que está en el origen de los disturbios que se han saldado en la última semana con más de un centenar de fallecidos.

Hasta cuatro coordinadores del grupo estudiantil han explicado a la filial bengalí de la cadena británica BBC que mantendrán la huelga general hasta que se haga justicia por los fallecidos. Sin embargo, no se ha podido contractar con otros portavoces del grupo e incluso los que sí han podido comunicarse han alertado de problemas en las comunicaciones por la caída de Internet desde el agravamiento de las protestas.

Entre las demandas está que se juzgue la muerte de manifestantes de los últimos días, la retirada del discurso de la primera ministra, Sheij Hasina, sobre las cuotas funcionariales para descendientes de combatientes de la guerra de independencia, la dimisión de los ministros de Transporte por Carretera y del Interior, la liberación de los coordinadores del Movimiento Antidiscriminación detenidos, la restitución del serivicio de Internet y la prohibición de las actividades en las universidades de la Liga Chhatra, ala estudiantil del partido gubernamental Liga Awami.

"Aplaudimos el veredicto del tribunal, pero nuestra reivindicación principal está dirigida al Gobierno. Hasta que no se satisfagan esas demandas seguiremos con la huelga general nacional", ha explicado uno de los coordinadores del Movimiento Antidiscriminación, Nusrat Tabassum.

"Nuestras demandas no tienen nada que ver con el tribunal. La crisis de las cuotas debe ser resuelta por el Gobierno", ha apuntado otro coordinador, Asadulá al Ghalib. "No hemos podido contactar con todos (los coordinadores). Los tres que fueron a hablar con el Gobierno han presentado estas demandas por su cuenta, pero no hay una decisión del Comité Central del Movimiento Antidiscriminación", ha explicado Al Ghalib.

Para otro de los coordinadores, Abdul Quader, "la decisión del Tribunal Supremo es ambigua". "No hay una solución clara para toda la cuestión de las cuotas", ha argumentado.

Mientras, un cuarto coordinador, Arif Sohail, ha pedido la liberación de los detenidos para poder avanzar. "Debe comenzar a funcionar Internet después de las liberaciones para que podamos comunicarnos y presentar una postura comú", ha apuntado.

APOYO DEL GOBIERNO A LA DECISIÓN JUDICIAL

Mientras, el Gobierno ha manifestado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo que ha calificado como "muy prudente"

"Damos la bienvenida a este veredicto. Creemos que este dictamen de la División de Apelaciones ha sido muy prudente", ha apuntado el ministro de Legislación, Anisul Haque, en declaraciones a la prensa.

Haque ha explicado que la decisión se aplicará lo más pronto posible, aunque este domingo y el lunes han sido declarados festivos precisamente debido a los disturbios, por lo que se podría retrasar hasta el martes la notificación oficial.

El Tribunal Supremo de Bangladesh ha suspendido la reinstauración del antiguo sistema de cuotas que estipulaba que un 30 por ciento de los puestos de trabajo de los funcionarios del país quedaba reservado a los descendientes de los combatientes de la guerra de independencia de Pakistán; una decisión considerada por los críticos, con las organizaciones de estudiantes a la cabeza, como un acto de discriminación y favorable a los afines a la gobernante Liga Awami.

La decisión del Supremo establece que el 93 por ciento de los puestos será decidido por el mérito de los participantes en las oposiciones, lo que podría apaciguar los ánimos tras unas protestas que han puesto en jaque al Gobierno de Hasina, que ha instaurado desde el sábado el toque de queda en todo el país en respuesta a las protestas.