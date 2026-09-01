La oposición de Guinea Bissau critica a las autoridades por el referéndum constitucional y pide abrir un diálogo

Archivo - Fotografía de archivo de la capital de Guinea Bissau, Bissau, tras el golpe de Estado de noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Si Yuan - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oposición de Guinea Bissau ha cargado contra las autoridades de transición por la celebración del referéndum constitucional del 30 de agosto, en el que fue puesto a votación una nueva Carta Magna que terminaría de consolidar el poder del presidente de transición, el golpista Horta N'Tam, a pocos meses de las elecciones generales.

La Plataforma de la Alianza Inclusiva Terra Ranka (PAI-TR) del ex primer ministro Domingos Simoes Pereira y la Alianza Patriótica Inclusiva Cabaz Garandi (API-CG) han afirmado que el proceso fue "un fracaso" y han reclamado la apertura de un diálogo inclusivo para el retorno del país africano al orden constitucional.

Así, ambas organizaciones han señalado en un comunicado conjunto que el referéndum "fue convocado contra la voluntad del pueblo" y "en violación de los principios democráticos", antes de acusar a las autoridades de intentar dar "una apariencia de legitimidad" a la nueva Constitución aprobada por el Consejo Nacional de Transición (CNT).

Los bloques opositores han apuntado además a una presunta baja participación en el referéndum para denunciar esta "falta de legitimidad" y han resaltado que la misma debe ser además interpretada como "una manifestación de conciencia cívica y política", según ha informado el diario guineano 'O Democrata'.

A las críticas se ha sumado el líder del Partido de la Renovación Social (PRS), encabezado por el exvicepresidente del Parlamento Fernando Dias da Costa, quien ha reclamado a las autoridades que creen las condiciones para "un verdadero diálogo nacional" de cara al restablecimiento del orden constitucional.

"El pueblo de Guinea Bissau quiere la paz, una paz basada en la justicia, así como quiere una estabilidad sustentada en la legitimidad", ha argüido, antes de acusar a las autoridades de promover el referéndum al margen de un proceso de diálogo e insistir en que la democracia requiere también "legalidad, libertad, transparencia, pluralismo, participación y confianza en las instituciones".

"Cuando estas condiciones no están plenamente garantizadas, el pueblo tiene derecho a expresar pacíficamente su desacuerdo, incluyendo el de negarse a legitimar un proceso en el que no se reconoce", ha subrayado el que fuera principal candidato opositor a las presidenciales celebradas en noviembre de 2025, tras las que tuvo lugar el golpe de Estado militar.

Por contra, el vicepresidente de la Comisión Técnica para el Referéndum, Rui Alberto Pinto Pereira, ha defendido el proceso y ha dado por sentada la victoria del 'sí' en la votación, rechazando además las afirmaciones de la oposición sobre una supuesta baja participación, cifrada por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) en menos del 20%.

La Constitución aprobada en enero, dos meses después del golpe de Estado contra el hasta entonces mandatario, Umaro Sissoco Embaló, atribuye al jefe de Estado la competencia para designar al primer ministro y miembros del Gobierno. Además, podrá disolver el Parlamento, que pasa a denominarse Asamblea Nacional en el nuevo texto, si bien seguirá teniendo poderes legislativos y de supervisión de la labor de Gobierno.

Por otra parte, la Carta Magna propuesta reduciría el tamaño del Parlamento de 102 a 65 escaños, recortaría el número de circunscripciones electorales de 29 a 12, y endurecería significativamente los requisitos para presentar una candidatura presidencial, en medio de acusaciones de la oposición contra N'Tam por intentar consolidar la asonada a través de las urnas, ignorando un diálogo para solventar la crisis.