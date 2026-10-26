La oposición de Georgia convoca protestas a gran escala contra el Gobierno para frenar el veto a partidos

Archivo - Imagen de archivo de protestas en Tiflis, Georgia. - Moe Zoyari / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición de Georgia ha anunciado la convocatoria de protestas a gran escala contra el Gobierno en un intento por sacar del poder al partido Sueño Georgiano y evitar que logre la prohibición de tres de los principales partidos opositores, a los que acusa de apoyar "fuerzas extranjeras" para "socavar la independencia" del país.

Tras las protestas registradas el domingo en la capital, Tiflis, los organizadores han instado a la población a salir a la calle para sumarse a una "gran marcha" el próximo 28 de noviembre, al tiempo que han insistido en que Georgia "merece algo mejor" que el Gobierno actual.

Está previsto que esta manifestación tenga lugar coincidiendo con la fuerte ola de protestas registrada en el país hace dos años, después de que las autoridades anunciaran la suspensión del proceso de integración del país en la Unión Europea. Así, ha sido convocada por una coalición de nueve partidos opositores bajo el nombre de Alianza Opositora, según informaciones del portal de noticias Civil.

El domingo durante las protestas, los manifestantes se reunieron en las inmediaciones de la Universidad Estatal de Tiflis para luego avanzar por la avenida Chavchavadze hacia la estación de metro de Rustaveli, donde lanzaron proclamas e instaron a la población a defender a los partidos que podrían verse afectados por las medidas propuestas por el Gobierno.

La situación ha escalado a raíz de la demanda presentada por Sueño Georgiano ante el Tribunal Constitución para lograr la prohibición de los partidos opositores Movimiento de Unidad Nacional, Lelo/Georgia Fuerte y la Coalición para el Cambio, si bien el proceso sigue abierto a la espera de que continúen las vistas judiciales.