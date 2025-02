La oposición se postula para formar gobierno en Kosovo pese a que el partido de Kurti ha sido el más votado

Observadores destacan que la votación ha sido "pacífica y sin tensiones"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición kosovar, el Partido Democrático de Kosovo (PDK), ha defendido este lunes la posibilidad de formar un gobierno de coalición con otras formaciones tras las elecciones legislativas del domingo, en el que el partido Vetevendosje (Movimiento por la Autodeterminación, LVV) del primer ministro kosovar, Albin Kurti, ha sido el más votado.

El candidato del PDK a primer ministro, Bedri Hamza, ha asegurado este lunes que "la ciudadanía ha votado que la oposición gobierne el país" y ha prometido "el gobierno que quieren".

Así, Hamza ha descartado pactar con el partido de Kurti, que, según ha destacado "ha perdido una gran cantidad de votos". "Muchos ciudadanos que antes les votaban les han dado la espalda. Han venido a nosotros, al PDK y al la LDK", en referencia a la Liga Democrática de Kosovo.

"El primer ministro saliente presentó las elecciones como unreferéndumo sobre su persona, pero no ha logrado su objetivo. Pidió 500.000 votos, pero no los ha conseguido (...). La mayoría de los albaneses (de Kosovo) no quieren que siga este gobierno. Los partidos de la oposición han salido reforzados de estas elecciones. No vamos a pactar con LVV", ha asegurado. Del partido de Kurti, Hamza ha dicho que les separan "enormes diferencias" y que "quieren el poder absoluto y no tienen programa".

Desde la tercera fuerza política, la LDK, su líder, Lumir Abdixhiku, ha agradecido el apoyo recibido, pero se ha reservado la postura que adoptará su formación hasta que los resultados de las elecciones sean oficiales y definitivos.

"Lo que hemos crecido no basta para un cambio en la República en este momento y lo lamento, pero a pesar de todo, ¡habrá luz!", ha afirmado antes de destacar la importancia de la votación de la comunidad kosovar en el extranjero. "La LDK ofrecerá su postura política tras el recuento final", ha indicado Abdixhiku.

Por su parte, el candidato de la Alianza por el Futuro de Kosovo (AAK), cuarta formación en votos, Ramush Haradinaj, ha descartado pactar con Kurti y ha abogado por un acuerdo de los partidos de la oposición. "Hemos preservado la confianza que teníamos. Me honraría colaborar con las formaciones políticas de la oposición albanesa (kosovar) para crear una mayoría que creemos posible si hay voluntad. Estamos dispuestos. Sin condiciones", ha planteado.

Los primeros datos de la Comisión Electoral Central publicados online daban al VVL de Kurti un 55 por ciento de votos, pero tras el anuncio de problemas técnicos con la subida de datos se han publicado unos resultados que dejan al partido gobernante en el 41,16 por ciento una vez procesados los resultados del 95,7 por ciento de los colegios electorales.

Por detrás quedan el PDK (22,34 por ciento), la Liga Democrática de Kosovo (LDK, 17,74 por ciento) y la AAK (7,44 por ciento). La Lista Serbia ha logrado el 3,92 por ciento de votos y la Coalición por las Familias, el 2,29 por ciento. La participación ha sido del 40,59 por ciento, don el dato más alto registrado en la capital, Pristina, con el 55,68 por ciento, mientras que Mitrovica del Norte apenas tuvo un 5,30 por ciento de asistencia a las urnas.

VOTACIÓN "PACÍFICA Y SIN TENSIONES"

Por otra parte, la Misión de Observadores de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha destacado que la votación se ha desarrollado de forma "pacífica y sin tensiones".

"Estas elecciones han tenido un panorama plural y dinámico con 28 listas representando tanto a la comunidad mayoritaria como a las comunidades no mayoritarias", en referencia a la participación de los serbios del norte de Kosovo, quienes "han tenido una amplia gama de opciones políticas".

Sin embargo, los observadores han constatado el "discurso de división y odio empleado por los líderes políticos". "La campaña electoral ha sido calmada en general, a pesar de la polarización y la retórica incendiaria", ha apuntado.

Consideran en cualquier caso que se han desarrollado conforme al marco legal y que este es "adecuado", pero pide más representación de las minorías en la comisión electoral.