La oposición de Polonia presenta moción de censura contra Tusk en medio de la crisis por el control del Constitucional

Archivo - El líder de la oposición polaca, Mateusz Morawiecki (archivo) - Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido opositor polaco Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), Mateusz Morawiecki, ha anunciado este sábado su intención de presentar una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Donald Trump, enzarzado en una agria lucha por el control del Tribunal Constitucional.

"Vamos a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Tusk", ha ploclamado Morawiecki en un mensaje publicado en redes sociales en el que explica que aspira a un "un gobierno técnico" encabezado por el expresidente del Parlamento Marek Jurek y que permanecería en funciones hasta la celebración de elecciones con vistas a la generación de "una nueva mayoría parlamentaria". La candidatura de "Jurek" está abierta a discusión.

"Es un político bien considerado y consolidado. También puede recibir el apoyo amplios grupos políticos, calmar la situación y lograr un compromiso", ha explicado más tarde Morawiecki en declaraciones a la prensa.

Morawiecki apuesta además por un "reinicio" del Tribunal Constitucional, "un punto en el que coinciden diversas fuerzas políticas". "Así lo han subrayado también el presidente de la República y el presidente legítimo del Tribunal Constitucional", ha planteado.

Sin embargo, "este reinicio no puede incluir a quienes actualmente atacan al Tribunal Constitucional". "Su lugar está en el basurero de la historia, y en el banquillo de los acusados ante tribunales independientes", ha planteado.

"Poner fin al desastroso mandato de esta coalición es solo el comienzo. Es preciso contar con un plan concreto para lo que vendrá después, garantizando que los dramáticos sucesos que presenciamos ayer no vuelvan a repetirse jamás", ha remachado.

La moción de censura debe ser presentada por al menos 46 diputados y tiene que incluir un candidato a primer ministro. Este debe recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento --231 votos-- en un plazo no inferior a siete días tras la presentación de la moción. El Parlamento está formado por 460 diputados y la oposición controla solo 212.

El Gobierno de Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.