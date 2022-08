La oposición de Tailandia recurre al Constitucional para lograr la salida del primer ministro Prayuth

Archivo - El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha. - -/Government of Thailand/dpa - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oposición al Gobierno de Tailandia ha presentado este miércoles una petición formal ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el plazo en el que finaliza el mandato del primer ministro, Prayuth Chan Ocha, quien hace tres semanas salió airoso de su cuarta moción de censura en los últimos tres años.

El partido Pheu Thai y otros cinco diputados de la oposición ha entregado al presidente de la Cámara de Representantes, Chuan Leekpai, un escrito en el que argumentan que el mandato de Prayuth finaliza la semana próxima, cuando se cumplen ocho años, y no en 2024 como alega el Gobierno tailandés.

El objetivo de la oposición es que Chuan remita el texto al Constitucional para que dirima cuándo comenzó y debe terminar el mandato de Prayuth, antiguo líder golpista que en los últimos años ha logrado librarse de todos los intentos por sacarle del cargo.

Para el líder de Pheu Thai, Cholnan Srikaew, Prayuth completaría ocho años de mandato la próxima semana, ya que fue designado de manera oficial como primer ministro el 24 de agosto de 2014, tres meses después del golpe militar que encabezó contra el gobierno de Niwatthamrong Boonsongpaisan. "Quedarse un día más supondría romper los plazos fijados por la Constitución", ha dicho.

La oposición ha pedido al tribunal que suspenda las labores Prayuth mientras toma una decisión, mientras que al primer ministro le han advertido de que no disuelva el Parlamento antes de que expire su mandato por los problemas que un vacío de poder político podrían traer consigo, informa el diario 'Bangkok Post'.

Si el Constitucional dictamina que Prayuth no puede seguir en el cargo, ya que ha completado su mandato de ocho años, podría permanecer de manera interina si el Parlamento no acuerda un sustituto hasta la convocatoria de nuevas elecciones, sin fecha todavía, aunque se prevé que sean anunciadas en marzo de 2023.

La petición ha sido respaldada por 171 diputados de la oposición, superando así el requisito de contar con el apoyo de una décima parte de los 500 miembros que forman parte de la Cámara de Representantes tailandesa.

Si bien los partidarios de Prayuth y el Gobierno están de acuerdo de que el mandato no culmine la próxima semana, no logran alcanzar un consenso sobre los plazo exactos, ya que para muchos solo comenzó como primer ministro tras las elecciones de 2019, mientras que para otros la Constitución solo entró en vigor 2017 y no puede aplicarse con carácter retroactivo.