La oposición venezolana denuncia la detención de un dirigente del partido de Machado

María Corina Machado - Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido político opositor Vente Venezuela ha denunciado este lunes la detención en Caracas de su coordinador de Gestión Pública, Melquiades Pulido García, y su líder, María Corina Machado, ha declarado la "alerta mundial" ante estos hechos.

"Secuestran a Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela, la mañana de este lunes, 15 de diciembre, en Caracas", ha publicado el partido en su cuenta en la red social X.

Pulido ha sido "interceptado" por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando caminaba por la capital venezolana. "Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza", según Vente Venezuela.

El partido ha informado de que Pulido, de 70 años de edad, "sufre de Parkinson y tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebro-vasculares". "Su vida está en grave peligro", ha denunciado antes de demandar la "libertad inmediata" de Pulido "y todos los presos políticos".

La formación ha criticado que "continúa la represión sistemática" en Venezuela. "Sigue aumentando la cifra de presos políticos y, con ella, la urgencia de actuar ante el terrorismo de estado contra los venezolanos", ha apelado.

"ALERTA MUNDIAL" DE MACHADO

La líder de Vente Venezuela y reciente premio Nobel de la Paz, María Corina Machado se ha hecho también eco del "secuestro" de Pulido y ha señalado directamente al "régimen de Nicolás Maduro". "¡¡Maduro es responsable de la vida y la salud de Melquiades!!", ha advertido.

Machado ha destacado que Pulido "es un hombre íntegro y brillante, economista e ingeniero, parte fundamental de nuestro Programa de Gobierno Venezuela Tierra de Gracia". "Liberaremos a cada uno de nuestros compañeros secuestrados y con ellos a Venezuela también", ha resaltado.

Familiares y compañeros del partido de Pulido han asegurado que desconocen su paradero y han expresado su preocupación por la necesidad de recibir la medicación y cuidados médicos necesarios, según recoge el diario venezolano 'El Nacional'.