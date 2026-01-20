Opositores a Museveni denuncian amenazas de muerte y trato vejatorio de las autoridades ugandesas

Manifestante opositor ugandés en una protestas registrada en Londres contra el presidente Museveni. - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor ugandés y candidato en las últimas elecciones presidenciales, Robert Kyagulanyi, conocido por su nombre artístico Bobi Wine, ha denunciado amenazas de muerte del entorno del presidente, Yoweri Museveni, en medio de las tensiones en el país africano por las elecciones del pasado 15 de enero que confirmó un séptimo mandato para el mandatario ugandés.

Wine ha acusado en un mensaje en redes sociales al hijo de Museveni de lanzar amenazas de muerte, afirmando que el condominio en el que reside está rodeado por agentes militares que han acosado a distintos residentes, vecinos del líder opositor. En todo caso, no está confirmado que se encuentre en este lugar, después de anunciar el pasado sábado que se había dado a la fuga tras escapar de lo que describió como un arresto domiciliario.

"Exigimos que los militares desalojen nuestra casa inmediatamente. Mi esposa y mi gente no están seguros. Están pasando hambre después de que estos delincuentes bloquearan el acceso a los alimentos", ha denunciado el dirigente que cosechó, según la Comisión Electoral de Uganda el 24,7% de los votos, frente al 71,6% de apoyos otorgados a Museveni.

En este mensaje, Wine ha denunciado la muerte de más de un centenar de seguidores suyos, en medio de las tensiones vividas en el país por unos comicios marcados, según el opositor, por el "flagrante robo" de las autoridades ugandesas.

DETERIORO DE LA SALUD DE KIZZA BESIGYE

Por otro lado, el opositor Frente Popular de Liberación del líder Kizza Besigye, que sigue preso acusado de traición tras ser detenido mientras estaba en Kenia, ha denunciado el deterioro de su salud en prisión.

"La salud de nuestro líder se encuentra en un estado crítico y en deterioro. Hemos recibido informes fiables de que Besigye fue trasladado de urgencia durante la noche desde la prisión de Luzira a un centro médico en Bugolobi Village Mall bajo fuertes medidas de seguridad", ha indicado el partido opositor ugandés.

En este sentido, ha denunciado que "se le niegue su propio derecho a la dignidad médica" al candidato y responsabilizado "plenamente" al "régimen" y autoridades penitenciarias de su situación. "Exigimos que se permita a sus médicos personales y a su familia acceder a él de forma inmediata y sin restricciones", ha denunciado la fuerza política que ha insistido en que el líder ugandés "debe ser liberado para recibir la atención que merece".