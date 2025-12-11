Orbán alaba el nuevo plan de seguridad de EEUU y destaca que incluye algunas de sus ideas para Europa

Archivo - Viktor Orbán y Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz/POOL

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro húngaro, Vitkor Orbán, ha alabado este jueves el nuevo plan de seguridad de Estados Unidos y destaca que incluye algunas de las ideas que él mismo ha estado planteando en Europa sin recibir la atención que considera merecían. "Lo que se siembra, se cosecha", ha celebrado.

Para Orbán, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada por la Casa Blanca la semana pasada --que traza las líneas maestras de la política exterior de la Administración de Donald Trump--, ha entendido "el largo callejón sin salida económico" en el que se haya una Europa "débil" en la que "tampoco se puede confiar".

"También han visto la crisis de civilización de Europa. Han visto que los valores de la civilización europea, la democracia y el libre mercado están en peligro", ha destacado el primer ministro húngaro en su cuenta de X.

En esa línea, también ha valorado positivamente que Washington haya podido comprendido que fue un "error" que los "liberales europeos" se hayan dedicado estos últimos años a destruir las relaciones con Moscú y consideren necesario reconstruirlas de manera estratégica.

"Estados Unidos comprende con precisión el declive de Europa. Ven el declive a escala de la civilización contra el que en Hungría llevamos quince años luchando. Por fin, no luchamos solos", ha enfatizado.

La semana pasada la Casa Blanca presentó su estrategia de seguridad nacional, marcada por el objetivo prioritario de restaurar el predominio de Estados Unidos en Occidente, una suerte de nueva Doctrina Monroe con la que pretende recuperar la influencia perdida a través de todo el peso de sus acciones económicas y militares.

En lo que respecta a Europa, considera "prioritario el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Rusia" y advierte del supuesto "borrado" que ahora mismo afecta a la "civilización europea".