Orbán asegura que el domingo beberá "mucho champán" y apela a la mayoría silenciosa ante el auge de Magyar

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, durant una rueda de prensa en Budapest. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado este jueves que el domingo "brindará con mucho champán" en alusión a un triunfo electoral en los comicios del próximo 12 de abril, apelando al apoyo de una mayoría silenciosa que sigue suscitando el hegemónico Fidesz ante el auge digital del líder opositor, Peter Magyar, cuyo partido, Tisza, sigue al frente de las encuestas.

"Brindaremos con mucho champán", ha afirmado el primer ministro húngaro en declaraciones al portal de noticias Index, si bien ha asegurado que el cargo de primer ministro no es el trabajo "más codiciado de Hungría", al señalar las dificultades a las que se enfrenta el país los próximos años. "Lo que sí es seguro es que el mayor quebradero de cabeza del próximo gobierno no será cómo construir algo, sino cómo evitar los problemas que se avecinan", ha argumentado.

En todo caso y con las encuestas en su contra, Orbán ha sugerido que el apoyo a Tisza se produce sobre todo en el ámbito digital y se basa en el respaldo de las grandes plataformas, insistiendo en que en Hungría los simpatizantes de Fidesz siguen constituyendo una mayoría silenciosa.

"No estoy familiarizado con esto, pero las proporciones no parecen normales", ha asegurado respecto a las interacciones en redes sociales del contenido del candidato opositor.

Con todo, Orbán ha defendido que lo que importa a la postre es "la experiencia, el tiempo y el desempeño en la mesa", incidiendo en la inexperiencia de sus oponentes que "aún no han olido la pólvora".

La campaña electoral en Hungría está marcada por la posible salida del poder de Orbán después de 16 años, en medio del apoyo brindado a Budapest por parte de Estados Unidos, cuyo vicepresidente, JD Vance, viajó a Hungría esta misma semana para respaldar al candidato ultraderechista frente a lo que considera como "uno de los peores casos de injerencia extranjera", en alusión a la supuesta campaña en la Unión Europea para que caiga Orbán.

En un discurso con pocos precedentes a escasos días de la votación, Vance acusó a los "burócratas de Bruselas" de querer "destruir la economía de Hungría" y que "sea menos independiente energéticamente" porque "odian" al primer ministro húngaro. Washington ha desembarcado en la campaña para ayudar a Orbán en este ciclo electoral tras reivindicar que el líder magiar, punta de lanza de la agenda conservadora y católica en Europa, "defiende con ferocidad los intereses de Hungría".