Orbán ve la presidencia húngara del Consejo de la UE como una "herramienta" para facilitar la paz en Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha reconocido este viernes que la presidencia rotatoria de su país no tiene competencia alguna para negociar la paz en Ucrania pero espera que su mandato sea, al menos, una "herramienta" para facilitar un posible cese de hostilidades a través de actos como su reciente viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidentem Volodimir Zelenski, para recabar información, asegura, sobre el conflicto con Rusia.

Las declaraciones de Orbán al programa "¡Buenos días, Hungría!" de la emisora pública Radio Kossuth tienen lugar un día después de que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, le avisara de que no está mandatado para hablar en nombre de la Unión Europea en sus contactos con Rusia a pesar de ocupar este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE; un aviso que llega ante los rumores de un posible viaje del líder húngaro a Moscú.

Aunque Orbán ha admitido que su reciente viaje a Ucrania "puede haber dado la impresión de un formato de negociación" lo que ha hecho en realidad ha sido "sentarse a la mesa y discutir temas". Concretamente, ha dicho Orbán, "voy a lugares donde hay una amenaza de guerra, o una guerra con consecuencias negativas para Europa y Hungría, e intento aclarar los hechos, y por eso pregunto al presidente Zelenski, por ejemplo, cuáles son sus líneas rojas" y "hasta dónde puede llegar en nombre de la paz".

"Porque si nos sentamos en Bruselas sin esta información, no habrá forma de hacer las paces, porque las paces no se hacen solas", ha explicado Orbán, antes de insistir en su cuenta de la red social X que la guerra en Ucrania no terminará "desde un cómodo sillón en Bruselas" y que "uno no puede esperar sentado a que la guerra termine de milagro".

La intención de su presidencia de la UE, remacha, "es la de servir como una importante herramienta a la hora de avanzar los primeros pasos" hacia un alto el fuego, en lo que ha descrito esencialmente como "una misión de paz" para Ucrania.