Organizaciones y autoridades locales declaran una huelga en Israel para este domingo contra la estrategia en Gaza

El alcalde de Tel Aviv pide por carta a Netanyahu que atienda las súplicas de las familias contra su plan para ocupar la ciudad de Gaza

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las principales universidades de Israel, decenas de organizaciones y unas 70 autoridades locales respaldarán la huelga informal convocada para este próximo domingo por familias de rehenes y muertos durante la guerra de Gaza en protesta contra la estrategia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que podría suponer la muerte segura de los cautivos que siguen vivos en manos de las milicias palestinas.

La decisión de Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza y los campamentos del centro del enclave ha sido duramente criticada por familiares que consideran la operación como una sentencia de muerte contra los, aproximadamente, veinte rehenes que todavía siguen con vida.

Centros educativos tan destacados como la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Technion (Instituto Tecnológico de Israel) y la Universidad Abierta han declarado ya su respaldo a la huelga convocada por el foro del Consejo de Octubre.

Mientras tanto, unas 75 autoridades locales firmaron una carta de apoyo a la huelga. Entre quienes firmaron la carta se encontraban el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai o Shay Hajaj, presidente del Centro de Consejos Regionales y jefe del Consejo Regional de Merhavim, en la zona sur del Néguev.

"Apoyaremos toda actividad legal que recuerde a quienes toman las decisiones que la repatriación de los rehenes es un objetivo nacional supremo", según una carta recogida por el 'Times of Israel', "Nos comprometemos a apoyar a las familias de los rehenes, fortalecerlas y hacernos eco de sus llantos".

La Federación de Autoridades Locales ha dejado en manos de cada municipio la posibilidad de adscribirse a la huelga. Mientras que el principal sindicado de Israel, el Histadrut, también ha pedido a la patronal que no adopte medidas de represalia contra cualquier empleado que decida sumarse a la inciativa.