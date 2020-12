Ortega avisa que inhabilitará de la política a cualquiera que pida sanciones extranjeras contra Nicaragua

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha avisado este viernes que retirará el derecho a optar a un cargo público a cualquier persona que pidan sanciones extranjeras para el país.

"El que no defiende a Nicaragua y pida sanciones en contra de Nicaragua ese no merece llamarse nicaragüense, ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos, no lo podemos expulsar porque nació aquí, pero automáticamente de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos cuando hubiere elecciones en este país", ha declarado Ortega durante un acto de graduación en la Academia de Policía.

El país está sumido desde hace meses en una crisis política y el mes pasado, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, decidió prorrogar un año más las sanciones contra todos los altos cargos nicaragüenses involucrados presuntamente en casos de corrupción y vulneración de los Derechos Humanos.

Para el Gobierno estadounidense, el presidente Ortega ha hecho un uso "indiscriminado" de la violencia y la represión contra la población civil en el marco de las manifestaciones. Además, ha señalado que la corrupción conduce a la desestabilización de la economía del país y sigue representando una "amenaza" para la seguridad nacional.

En respuesta, Ortega ha pedido unidad a la clase política para enfrentarse a estas sanciones. "Claro que hay diferencias, pero de ahí a ir a pedirle a una potencia que castigue a Nicaragua, que significa castigar a los más pobres, los que más sufren cuando salen estas sanciones", ha avisado el mandatario.

Ortega acusó a políticos opositores de viajar a Estados Unidos y de "darse sus viajecitos a Europa también". "No sé cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a poder participar en unas elecciones, si no son nicaragüenses, esos que vayan a buscar a ver como pueden participar en las elecciones de Estados Unidos o en los países que los financian para que comentan aquí actos de terror", ha añadido.