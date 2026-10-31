La OSCE exige respeto a las las instituciones democráticas y diálogo ante la crisis del Constitucional polaco

Manifestantes frente al Tribunal Constitucional de Polonia, en Varsovia - Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha manifestado este sábado su preocupación ante la crisis abierta en torno al Tribunal Constitucional en Polonia y ha reclamado respeto para las instituciones y el pueblo polacos, al tiempo que ha instado a resolver cualquier desacuerdo político a través de un diálogo basado el los principios de la Constitución polaca.

"Las tensiones actuales conciernen a cuestiones fundamentales de gobernanza constitucional, independencia judicial y Estado de derecho. No se trata meramente de asuntos políticos internos. Afectan a los principios y compromisos democráticos que todos los Estados participantes de la OSCE se han comprometido a defender", ha declarado el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Mikita Poturaiev, que ha destacado a Polonia como "un miembro valioso de la comunidad" y "un país con una orgullosa tradición democrática".

Poturaiev ha insistido en que los desencuentros de carácter político, "por profundos que sean", han de resolverse "mediante procesos pacíficos, legales y democráticos". En esta línea, ha instado "a todas las partes implicadas" a actuar con moderación y a abstenerse de "acciones o discursos que puedan intensificar aún más las tensiones", abogando por un "diálogo constructivo guiado por la Constitución, el Estado de derecho y los compromisos internacionales de Polonia".

"La democracia no requiere la ausencia de desacuerdos políticos. Requiere un compromiso compartido para resolverlos dentro del marco de las instituciones democráticas y el derecho", ha recalcado, al tiempo que ha manifestado su "plena confianza" en la resolución de este "desafío" mediante el respeto mutuo, la responsabilidad y el diálogo.

A este fin, el representante de la OSCE ha puesto el organismo a disposición de las autoridades polacas para "apoyar un diálogo parlamentario constructivo, dentro de su mandato y con pleno respeto a la soberanía de Polonia y sus instituciones democráticas".

ESTALLIDO DE LA CRISIS SOBRE LA CÚPULA DE LA CORTE

El conflicto en torno al Tribunal Constitucional polaco comenzó a principios de este año, cuando presidente del país, Karol Nawrocki, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El presidente de la Corte, Bogdan Swieczkowski, declinó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

El nombramiento adicional ante el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como juez del Tribunal Constitucional terminó por acelerar la situación: el presidente Nawrocki también se negó a prestarle juramento.

Este viernres por la tarde, la agencia oficial de noticias polaca PAP avisó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus nombres habían desaparecido de la página web del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien ha aparecido ante la televisión polaca para anunciar que se ha convertido en la nueva presidenta de la corte.

Minutos después de los anuncios en la web, la corte aseguró en sus redes sociales que la página fue objeto de una "toma ilegal", que Korwin-Piotrowska no representa al tribunal, y que cualquier persona que participe en estas actividades "está cometiendo el delito de golpe de Estado".

Por su parte, el primer ministro, Donald Tusk, declaró que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que "tras años de arbitrariedad" ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida" porque "no hay otro camino".