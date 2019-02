La OTAN descarta desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa

Publicado 12/02/2019 12:54:42 CET

BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha descartado este martes que la Alianza Atlántica despliegue nuevos misiles nucleares terrestres en Europa después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el pasado 2 de febrero que Rusia también suspendía su participación en el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance corto y medio (INF) emulando la decisión de Estados Unidos.

"El INF está en peligro real. Seguimos pidiendo a Rusia que vuelvan a su cumplimiento en el periodo de seis meses mientras todavía pueden para salvar el Tratado. Será de gran importancia para todos", ha dicho en rueda de prensa en vísperas de la reunión ministerial de Defensa de dos días en la OTAN que arranca este miércoles, insistiendo en que Moscú tiene una "última oportunidad".

Los aliados discutirán este miércoles "las violaciones de Rusia del Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio" como demuestra su "desarrollo y despliegue de varios batallones de su misil SSC-8" y "los pasos que la OTAN debería tomar para adaptarse a un mundo con más misiles rusos", ha avanzado, al tiempo que ha reiterado el "pleno apoyo de todos los aliados" a la decisión de Estados Unidos de iniciar su retirada del Tratado.

"Comenzaremos el desarrollo de un mecanismo defensivo y mantendremos informados a nuestros aliados a lo largo de todo el proceso", ha avanzado la embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison.

Asimismo, ha asegurado que el nuevo sistema estadounidense todavía está por determinarse pero ha asegurado que será "defensivo" y "convencional". "No es nuclear", ha insistido. "No sabemos cuál será pero consultaremos con nuestros aliados cada paso para que sepan que pensamos es la mejor defensa", ha precisado.

La embajadora estadounidense ha defendido los esfuerzos de los sucesivos gobiernos estadounidense en los últimos cinco años para tratar que Rusia diera marcha atrás en sus violaciones del Tratado y ha insistido en que Estados Unido completará la retirada del pacto en seis meses a menos que Rusia vuelva a demostrar que cumple plenamente el Tratado y de forma verificable.

"No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa", ha asegurado Stotenberg, que ha insistido en que "la OTAN no quiere una nueva carrera armamentística" que "no estaría en el interés de nadie". Eso sí, la OTAN mantendrá "una disuasión y defensa efectiva" y no ha querido "especular" sobre "cuáles serán los próximos pasos".

"Cualquier paso que tomemos serán coordinados, medidos y defensivos", ha incidido. "No tenemos que mimetizar lo que Rusia hace pero tenemos que garantizar que tenemos una disuasión y defensa efectivas", ha remachado.

"Rusia está desplegando nuevos misiles que pueden llevar cabezas nucleares en Europa. Lo han hecho durante varios años, en flagrante violación del Tratado INF", ha denunciado Stoltenberg, avisando de que los nuevos misiles rusos es algo "muy serio" porque son "difíciles de detectar, son móviles" y "pueden alcanzar las ciudades europeas" sin alerta previa prácticamente y "son capaces de llevar una cabeza nuclear", aumentado el riesgo del "uso potencial de armas nucleares en un conflicto armado".

Por ello los aliados seguirán abordando con Rusia la necesidad de que vuelva a cumplir el Tratado, incluido en la próxima conferencia de seguridad en Munich, que los aliados siguen viendo como "una piedra angular de la seguridad europea"y por tanto hay que"preservarlo" y "mirar maneras para reforzar y ampliar este Tratado" a otros países, recordando que países como China e India, pero también Irán y Pakistán, no cubiertos por el Tratado, también están disponen y desarrollan misiles prohibidos.

Eso sí, ha dejado claro que el hecho de que solo cubra a Estados Unidos y Rusia "no es de ninguna manera una excusa para abandonar o violar un Tratado existente" y ha insistido en que la OTAN sigue comprometida con "esfuerzos de control y no proliferación de armas significativas".

Stoltenberg también ha defendido que el sistema de defensa antimisil de la OTAN es "defensivo", que cuenta con interceptores pero no misiles "armados" y achacado las denuncias de Rusia de que Estados Unidos también viola el tratado para apartar la atención del "problema real" que sus nuevos misiles.