La OTAN dice que mantendrá el apoyo a Afganistán tras su repliegue ante la "frágil" situación del país

BRUSELAS, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que la Alianza Atlántica mantendrá el apoyo a Afganistan y a la comunidad internacional en Kabul tras su repliegue militar, que se culminará en septiembre, ante la "frágil" situación que atraviesa el país.

"A la vista de la inestabilidad, seguiremos dando apoyo a Afganistán de distintas formas", ha señalado en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Defensa aliados.

En concreto, ha mencionado que la OTAN mantendrá una misión civil, apoyo financiero al Ejército afgano y estudiará la posibilidad de entrenar a fuerzas afganas en centros de adiestramiento fuera del país, además de respaldar infraestructuras clave como el aeropuerto internacional de Kabul.

Después de que la OTAN decidiera poner fin a la misión en Afganistán, siguiendo la decisión en el mismo sentido de Washington tras 20 años de presencia en el país, Stoltenberg ha asegurado que la organización militar seguirá respaldando la seguridad en el país para permitir la actividad de las organizaciones internacionales y la actividad diplomática.

No obstante, el exprimer ministro noruego no ha dudado en describir como "frágil" y "difícil" la situación que atraviesa el país en plena retirada de las fuerzas internacionales. "No tenemos la ilusión de que la salida sea fácil, sabemos que entraña grandes riesgos", ha admitido.

Según ha añadido, después de dos décadas de presencia, la OTAN ha dado un apoyo sustantivo a las fuerzas afganas para establecer unas fuerzas "fuertes y capaces" que se hagan con el control de la seguridad en el país, apuntando a que es el momento de que los actores afganos decidan el futuro del país en el marco del proceso de paz entre Kabul y los taliban.