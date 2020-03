La OTAN reducirá su presencia en Afganistán aunque mantendrá su misión de instrucción de fuerzas locales

BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha confirmado que pondrá en marcha un plan de aquí al verano para reducir su presencia en Afganistán y pasar de los 16.000 militares actualmente en el terreno hasta los 12.000, según ha explicado este jueves su secretario general, Jens Stoltenberg.

Este anuncio se ha producido en la presentación telemática del Informe Anual de la OTAN en Bruselas, en la que el líder aliado ha señalado que, pese a la retirada de tropas, la Alianza militar continuará con su misión de instrucción a fuerzas locales afganas al mismo nivel que en la actualidad.

"Se volverá al número de personal que teníamos en 2016, cuando se decidió reforzar la misión", ha argumentado, al tiempo que ha precisado que la reducción de tropas se realizará en los próximos 135 días, es decir hasta principios de agosto.

Stoltenberg ha dejado claro que la Alianza Atlántica no se marcha de Afganistán y que su compromiso con el país no se verá mermado, asegurando que mantendrá también su estructura, su financiación y su presencia no se reducirá solo a Kabul.

"La decisión se basa en la condiciones en el terreno y llamamos a los talibán a cumplir su parte del acuerdo y comprometerse en la mesa de negociación", ha indicado. El recorte en las tropas desplegadas en el país centroasiático va en paralelo con el anuncio de Estados Unidos de que su Ejército saldrá de Afganistán tras la firma del acuerdo de paz entre Washington y los talibán.

El político noruego ya había dado señales de que este repliegue podía producirse si percibía una verdadera voluntad de los talibán para alcanzar la paz. "Estamos preparados para ajustar nuestro nivel de fuerza si los talibán demuestran voluntad y capacidad de reducir la violencia, así como de demostrar un compromiso (de paz) real", afirmó en su intervención hace un mes en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

DESAFÍOS POLÍTICOS EN AFGANISTÁN

Con todo, el secretario general aliado ha admitido que la situación es "difícil" y que el país centroasiático tiene "muchos desafíos" que enfrentar, asegurando que lo importante ahora es que se lance el diálogo intraafgano para que el acuerdo de paz, sellado el pasado 29 de febrero en Doha, también sea un proceso propiamente afgano.

La OTAN ve con "preocupación" la deriva política que se vive en Afganistán por la falta de acuerdo entre los principales dirigentes, lo que complica la aplicación del acuerdo de paz. "Necesitamos un Gobierno unido que forme parte de un proceso político negociado. Urgimos a las fuerzas políticas a buscar una solución inclusiva, que permita que se pueda poner en marcha el acuerdo con los talibán", ha señalado Stoltenberg.

La pasada semana el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y el primer ministro, Abdulá Abdulá, tomaron posesión como presidentes del país en dos actos distintos celebrados en Kabul. Ghani, que comienza su segundo mandato, tomó posesión de su cargo horas después de haber intentado sin éxito cerrar un acuerdo de reparto de poder con Abdulá.