La OVP denuncia la muerte de dos presos como "parte de un patrón sistemático de abandono" en Venezuela

Archivo - Campamento instalado por madres y familiares de presos políticos en Venezuela, quienes desde el 8 de enero duermen en tiendas de campaña y sobre colchones a la espera de que sus seres queridos salgan en libertad - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado este lunes la muerte de Deivi Enrique García y Ovidio José Madriz Mendoza, dos presos bajo custodia en el mismo centro penintenciario, como "parte de un patrón sistemático de abandono" usual que "evidencia" condiciones insuficientes.

La muerte de García se ha producido en El Rodeo IV, el cuarto edificio del centro penintenciario ubicado en el estado de Miranda, del cual "hasta ahora no existían registros públicos", según ha asegurado la organización en un comunicado en el que alude a condiciones precarias. "Su muerte, atribuida a un paro respiratorio, lo convierte en el primer preso fallecido en este recinto, evidenciando que incluso las nuevas infraestructuras penitenciarias replican las mismas condiciones que han cobrado la vida de miles de personas privadas de libertad en Venezuela", ha denunciado.

La segunda muerte, la de Mendoza, sucedió en menos de 24 horas posteriores a la de García en el Rodeo III, y para la OVP "no se puede tratar como un caso aislado", sino como "un patrón sistemático de abandono".

"El Rodeo IV se suma así a un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control", han asegurado.

A esto se suman, según la OVP, "denuncias constantes de maltrato, negligencia", "castigos arbitrarios", "violaciones al debido proceso" y "severas restricciones al contacto con sus familiares", lo que profundiza el "abandono" y la "vulnerabilidad" dentro de los centros de reclusión.

En este sentido, la organización hace un llamamiento al Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "reparar" el daño producido a la víctimas, mientras que insta a las autoridades competentes "a investigar, proteger y garantizar derechos" y a "no a convertirse en espectadores del deterioro del sistema penitenciario".