Países Bajos afirma que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental es la "solución más viable"

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, recibe a su homólogo marroquí, Naser Burita, en La Haya - MINISTERIO DE EXTERIORES DE MARRUECOS

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno neerlandés ha afirmado este viernes que el plan de autonomía presentado por Marruecos para la antigua colonia española del Sáhara Occidental es la "solución más viable", en medio del aumento de los apoyos internacionales a la propuesta de Rabat, rechazada frontalmente por el Frente Polisario.

"En cuanto al Sáhara Occidental, Países Bajos aplaude la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU y reafirma su apoyo al trabajo de Staffan de Mistura, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas (António Guterres). Países Bajos afirma que la genuina autonomía bhajo la soberanía marroquí es la solución más viable", reza un comunicado conjunto.

Las autoridades neerlandesas han manifestado que "apoyan plenamente los esfuerzos" de Guterres y De Mistura "para facilitar y llevar a cabo negociaciones basadas en el plan de autonomía propuesto por Marruecos con el objetivo de lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

Este comunicado ha llegado después de que el ministro de Exteriores neerlandés, David van Weel, haya recibido en La Haya a su homólogo marroquí, Naser Burita. Durante su encuentro, han "debatido cómo avanzar en esta cuestión".

El jefe de la diplomacia del país europeo ha indicado que "acoge con satisfacción la disposición de Marruecos de ampliar su plan de 2007 en el próximo periodo y a proporcionar detalles sobre lo que la autonomía dentro del Estado marroquí podría suponer para la región".

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El Frente Polisario declaró en noviembre de 2020 roto el alto el fuego con Marruecos en respuesta a una acción militar marroquí contra activistas saharauis en Guerguerat, en la zona de distensión pactada, lo que supuso para los saharauis una violación de las condiciones del alto el fuego.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 31 de octubre una resolución --presentada por Estados Unidos-- que prorrogaba un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en un texto que daba su apoyo al plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.