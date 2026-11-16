Los países bálticos introducen nuevos controles en la frontera y restricciones a las importaciones rusas

Archivo - Imagen de la frontera entre Bielorrusia y Lituania. - Viktor Drachev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los países bálticos han anunciado este lunes nuevos controles fronterizos más estrictos y restricciones a las importaciones de cereal que llegan procedentes de Rusia y Bielorrusia para evitar, han explicado, que se lucren con estos productos supuestamente sustraídos de los territorios ucranianos.

En el caso de Lituania, la norma entra en vigor este lunes y con ella, se obliga a las empresas importadoras a sufragar los costes y las comprobaciones para determinar el origen del cereal. Asimismo, establece que los envíos no podrán salir del puerto de Klaipeda hasta que se disponga de los resultados.

En ese sentido, Letonia ha anunciado que prepara una medida similar, después de que ya presentara sin éxito en la Unión Europea una serie de iniciativas para prohibir la circulación de este grano por todo los países miembro.

Mientras tanto, Estonia, que desde octubre vetaba el paso de grano ruso y bielorruso por su territorio, ha ordenado el cierre de todos los pasos fronterizos a partir del 1 de diciembre en respuesta al incidente violento ocurrido el fin de semana en unas instalaciones del fabricante de drones Threod Systems, en la localidad de Viimsi, que atribuyen a los servicios rusos de Inteligencia.

Durante la madrugada del sábado, un grupo de personas asaltó las instalaciones, rompiendo algunas ventanas y vertiendo líquido inflamable en el edificio con el objetivo de provocar un incendio. Al menos ocho personas fueron detenidas.

Moscú ha negado cualquier implicación y ha rechazado la respuesta de cerrar todos los puestos de control. "Como muestra la historia, muchos países levantaron muros que no les trajeron nada bueno", ha reaccionado el portavoz, Dimitri Peskov.

LITUANIA NO DESCARTA CERRAR LA FRONTERA

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha valorado como "adecuada" la decisión de Estonia de cerrar su frontera debido a los "muy descarados" "actos de sabotaje" que viene sufriendo. "Sientan un precedente muy peligroso", aunque "esto no es nada nuevo en la región", ha señalado este lunes en declaraciones a la prensa, según recoge la cadena LRT.

Asimismo, ha advertido de que Lituania podría adoptar una medida similar, aunque ha matizado que la situación de su país es diferente a la de sus socios. "Debemos tener en cuenta todas las circunstancias, principalmente el hecho de que somos un país de tránsito hacia Kaliningrado", ha explicado, aludiendo al exclave ruso.

No obstante, también ha remarcado que no actuar frente a estos "esfuerzos por desestabilizar la situación en la región" son vistos por Rusia como "una señal de debilidad", por lo que "debe haber una respuesta".