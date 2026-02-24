Los países de la Coalición de Voluntarios se citan este martes en el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania

Archivo - El presidente francés, Emmanuel Macron, junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la cita en París de la coalición de voluntarios. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dirigentes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania mantendrán este martes un encuentro por videoconferencia coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha generado un conflicto internacional que entra en su quinto año de vida.

El Gobierno británico y en concreto su primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado que, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este encuentro telefónico de la Coalición, según un comunicado publicado por el Número 10 de Downing Street. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en el encuentro, después de que España haya estado presente en las distintas convocatorias de este foro.

"La brutal guerra que (Vladimir) Putin creía que ganaría en una semana entra ahora en su quinto año y el Gobierno de Reino Unido tiene claro que la defensa de Ucrania es la seguridad británica", ha destacado.

Así, Londres ha aprovechado para anunciar un paquete adicional de ayuda para Ucrania que incluye ayuda militar, humanitaria y para la reconstrucción. Son 20 millones de libras (22,9 millones de euros) "para apoyo de emergencia energético" que servirá para "reparar y proteger la red eléctrica".

Con este desembolso, Reino Unido habrá aportado más de 490 millones de libras (560 millones de euros) desde el inicio de la guerra en el sectro energético ucraniano.

Además, Londres ha anunciado 5,7 millones de libras (6,5 millones de euros) en ayuda humanitaria a la población del frente de guerra, para facilitar evacuaciones, para los desplazados internos o para afectados por los bombardeos rusos.

El paquete de ayuda incluye también formación quirúrgica, de enfemería y fisioterapia con profesionales británicos que enseñarán al personal ucraniano en suelo ucraniano, así como formación en manejo de helicópteros para pilotos militares ucranianos en bases británicas.

La Coalición de Voluntarios se formó en marzo de 2025 para respaldar a Kiev en su conflicto armado con Rusia y plantear medidas de apoyo en el contexto posbélico. El grupo cuenta ya con 34 países, además de Ucrania, en una iniciativa liderada por Reino Unido y Francia que han manifestado su disposición a participar en una fuerza de mantenimiento de la paz en suelo ucraniano una vez se logre un acuerdo de alto el fuego.