Los países del norte de Europa acuerdan crear una fuerza naval conjunta como "complemento" de la OTAN

Archivo - Líderes de la JEF en una cumbre celebrada en Helsinki - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Marina Real británica ha anunciado este miércoles un acuerdo para crear una fuerza naval conjunta con nueve países europeos como "complemento" de la OTAN con vistas a disuadir futuras amenazas por parte de Rusia desde la "frontera marítima abierta" al norte.

"Pasamos de las palabras a la acción. Una Marina Híbrida. Aliados del Norte. Disuasión real en el Ártico y el Atlántico Norte en apoyo de la OTAN. La semana pasada, todas las naciones de la Fuerza Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) firmaron una declaración de intenciones comprometiéndose a elaborar propuestas detalladas", ha indicado en sus redes sociales, adjuntando una imagen del documento firmado.

El jefe de la Marina, el general Gwyn Jenkins, ha hecho asimismo el anuncio en un discurso recogido por el diario británico 'The Guardian', si bien el acuerdo fue alcanzado la semana pasada, tras una visita de sus homólogos de la JEF --aparte de Reino Unido, forman parte de ella Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega y Países Bajos--.

Así, ha precisado que se trata de una "fuerza marítima multinacional" que actuaría como "complemento de la OTAN", sin incluir a Estados Unidos, con el objetivo de entrenar y preparse conjuntamente ante posibles amenazas de Rusia.

En este sentido, Jenkins ha advertido de que las incursiones rusas en aguas británicas han aumentado en "casi un tercio en los últimos dos años". La nueva fuerza marítima, que estaría "comandada, si fuera necesario", desde el cuartel general militar de Reino Unido en Northwood, estará además "diseñada para combatir de inmediato si fuera necesario, con capacidades reales, planes de guerra reales y una integración real".

Por su parte, desde la Alianza Atlántica se han limitado a recordar que la colaboración entre sus Estados miembro en materia de seguridad es habitual. "Los aliados colaboran habitualmente mediante diversas iniciativas de seguridad en la zona euroatlántica, tanto en el marco operativo de la OTAN como a través de otros acuerdos de seguridad específicos", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el portavoz del Mando Marítimo Aliado de la OTAN, el comandante Arlo Abrahamson.

"Todas estas iniciativas complementan los esfuerzos de la Alianza y contribuyen a nuestra disuasión colectiva y a nuestra postura de defensa. Los aliados mantienen su firme apoyo a las fuerzas navales permanentes de la OTAN y al papel fundamental que estas fuerzas siguen desempeñando en apoyo de nuestra seguridad euroatlántica compartida", ha agregado.