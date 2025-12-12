Pakistán pide presión internacional a los talibán para que impidan la presencia de "terroristas" en Afganistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante un foro internacional en Turkmenistán - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha reclamado este viernes a la comunidad internacional que presione a las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 para que "eviten que los grupos terroristas operen desde su territorio", en medio de las recientes tensiones y los recientes enfrentamientos en la frontera.

"Pedimos a la comunidad internacional que urja al régimen de los talibán afganos que cumplan con sus obligaciones e impidan que los grupos terroristas operen desde su territorio", ha dicho Sharif durante un foro internacional en Turkmenistán, según un mensaje publicado por el Gobierno paquistaní a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha dado las gracias a los gobiernos de Qatar, Turquía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) por sus "sinceros esfuerzos" para lograr un "alto el fuego permanente, aunque aún frágil", entre Pakistán y Afganistán, antes de insistir en que "la resolución pacífica de disputas es un pilar de la política extranjera de Pakistán".

Las autoridades de Pakistán y Afganistán han mantenido durante estos dos meses varias rondas de conversaciones para intentar resolver las tensiones derivadas de las acusaciones de Islamabad por el repunte de los atentados del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, lo que derivó finalmente en enfrentamientos abiertos en octubre, saldados con un acuerdo de alto el fuego.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.