Pakistán reitera que continuará sus esfuerzos de mediación pese a los últimos ataques entre EEUU e Irán

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - Violaine Martin/Un Photo/Dpa - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha reiterado este miércoles que continuará sus esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un acuerdo de paz, a pesar de "la reciente escalada", después de los últimos días de intercambios de ataques entre ambos países y el riesgo de estallido de un nuevo conflicto a gran escala en Oriente Próximo.

"A pesar de las recientes escaladas, mantenemos la esperanza y seguiremos trabajando por el diálogo y la diplomacia", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, quien ha lamentado las últimas tensiones y ha hecho un llamamiento a la calma.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) aseguró el martes que sus fuerzas habían lanzado ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, que han dejado al menos 18 muertos, entre ellos alrededor de una decena de civiles, incluidos dos niños.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, concretamente contra Jordania e Irak --en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí--, tras lo que las autoridades de Bahréin y Kuwait afirmaron que sus sistemas de defensa estaban respondiendo igualmente a ataques por parte de las fuerzas iraníes.