Pakistán reitera ante la UE su "compromiso sostenido" para promover un diálogo entre EEUU e Irán

Archivo - El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante un viaje oficial a Rusia en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha reiterado este jueves ante la Unión Europea (UE) su "compromiso sostenido" para promover un diálogo entre Estados Unidos e Irán, en el marco de las labores de mediación acometidas por Islamabad para intentar que ambos países alcancen un acuerdo de paz, después de la ofensiva desatada el 28 de febrero por fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha mantenido durante la jornada una conversación telefónica con la Alta Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, con quien ha discutido "la situación en la región, incluidas sus implicaciones económicas y más allá".

Dar "reafirmó el compromiso sostenido de Pakistán para promover el diálogo y el compromiso a este respecto", ha dicho la cartera paquistaní en un mensaje en redes sociales, donde ha apuntado que "ambos acordaron mantenerse en estrecho contacto", sin que la oficina de Kallas se haya pronunciado por ahora sobre la conversación.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.