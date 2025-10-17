Pakistán y los talibán prorrogan 48 horas el alto el fuego para dar tiempo a las negociaciones en Qatar

Armamento desplegado por las fuerzas paquistaníes en respuesta a los ataques de Afganistán. - EJÉRCITO DE PAKISTÁN

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los negociadores de Pakistán y los talibán han pactado una ampliación de 48 horas del alto el fuego en vigor para facilitar las conversaciones de paz que comenzarán este sábado en la capital de Qatar, Doha.

Los negociadores talibán han confirmado la prórroga en declaraciones a la cadena afgana Tolo News. La delegación del movimiento integrista, encabezada por su ministro de Defensa, Mohamad Yaqub Mujahid, viajará mañana a la capital de Qatar, han añadido.

La delegación paquistaní estará formada por el ministro de Defensa, el jefe de Inteligencia y el jefe del Estado Mayor del Ejército, y se encuentra ya en la capital qatarí.

Pakistán y los talibán pactaron el miércoles un cese provisional a las hostilidades que terminaron de estallar el pasado fin de semana y que han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.

Los combates de los últimos días estallaron tras una ofensiva de los talibán en la frontera tras denunciar varios bombardeos de Pakistán contra el país, incluido uno en Kabul que habría tenido como objetivo al líder de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.