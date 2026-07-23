Pakistán traslada su apoyo a Arabia Saudí y plantea esfuerzos para el flujo comercial en el mar Rojo y Ormuz

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. - Violaine Martin/UN Photo/dpa - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha trasladado este jueves el apoyo a Arabia Saudí ante los ataques registrados en el mar Rojo y el anuncio de los rebeldes hutíes de Yemen de un bloqueo naval en el estrecho de Bab el Mandeb, planteando la necesidad de retomar el flujo comercial tanto por esta vía como por el estrecho de Ormuz, escenario de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En una llamada telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, el dirigente paquistaní ha expresado su condena ante los ataques de los hutíes contra los petroleros saudíes en el mar Rojo. "Dichas acciones son inaceptables, violan el Derecho Internacional, amenazan la libertad de navegación y socavan la paz y la seguridad regionales", ha afirmado.

Sharif ha trasladado el apoyo a Riad, incidiendo en que Pakistán se mantiene "firme y decidida" en este momento crítico. "Acordamos seguir colaborando muy estrechamente para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, así como el flujo ininterrumpido del comercio marítimo legítimo a través del mar Rojo, el estrecho de Ormuz y el resto de la región", ha señalado, en un mensaje publicado en redes sociales.

Según destacan medios saudíes, la llamada telefónica del primer ministro pakistaní sirvió para extender la solidaridad con Riad y condenar los ataques a buques saudíes, al tiempo que analizaron los últimos acontecimientos regionales y debatieron sobre los esfuerzos en curso para reducir las tensiones.

Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la madrugada de este jueves un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de Riad.

Las milicias rebeldes aseguran haber forzado a una decena de embarcaciones a retirarse y dar la vuelta, mientras que Riad denuncia un ataque contra el buque 'Encelia' pero no registra públicamente agresión alguna contra un segundo barco.