Palestina acusa a Nauru de una "legitimar la ocupación" al abrir en Jerusalén su Embajada en Israel

Archivo - El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, atiende a los medios de comunicación durante la Reunión ministerial de Madrid+ por la implementación de la solución de los dos Estados, en el Ministe - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Palestina ha criticado duramente a Nauru por inaugurar en Jerusalén su Embajada en Israel y ha afirmado que este paso supone "una flagrante violación del Derecho Internacional" que "legitima abiertamente la ilegal ocupación israelí" de los territorios palestinos.

El Ministerio de Exteriores palestino ha confirmado "firmemente" la decisión de Nauru y ha sostenido que "esta medida constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, socava el consenso internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, y legitima directamente la ocupación ilegal y las políticas anexionistas de Israel en la Jerusalén ocupada".

Así, ha reclamado a la comunidad internacional que "rechace y se oponga" a "cualquier medida que consolide la ocupación o altere el estatus jurídico e histórico de la Jerusalén ocupada", según un comunicado publicado por la cartera a través de redes sociales.

"Jerusalén es territorio ocupado y su estatus no puede modificarse mediante acciones unilaterales", ha señalado, antes de insistir en que "los derechos del pueblo palestino deben respetarse hasta que finalice la ocupación y se establezca un Estado palestino independiente, con Jerusalén (Este) como su capital".

Nauru inauguró el lunes en Jerusalén su Embajada en Israel, un paso aplaudido por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. "La Embajada de Nauru es la novena en Jerusalén. El mes próximo, habrá una décima", sostuvo el jefe de la diplomacia israelí, ante los planes de Colombia y República Democrática del Congo (RDC) para dar este paso.

La apertura de embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.