Palestina condena los ataques de colonos y habla de "táctica deliberada" para "profundizar la guerra genocida"

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, durante un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Novo-Ogaryovo, situada en la región de Moscú (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Palestina ha condenado este lunes los ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania y ha cargado contra la "coordinación" entre las "milicias de colonos" y las fuerzas israelíes, antes de apuntar que forman parte de "una táctica deliberada destinada a profundizar la guerra genocida" contra los palestinos.

El Ministerio de Exteriores palestino ha indicado en un comunicado que los ataques "reflejan una peligrosa escalada en el sistemático y generalizado terrorismo de los colonos, apoyado y coordinado por las autoridades de ocupación y el Ejército israelí", antes de recordar que los asaltos incluyeron la quema de viviendas y propiedades durante la celebración del Eid al Fitr, que marca el fin del mes de Ramadán.

Así, ha manifestado que estos incidentes, "sumados a las decisiones de las autoridades de ocupación israelíes de continuar la guerra genocida en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y el cierre de la mezquita de Al Aqsa y otros lugares sagrados cristianos y musulmanes en Jerusalén, constituyen una estrategia coordinada en el seno del aparato de la ocupación".

"Estas medidas forman parte de tácticas deliberadas destinadas a profundizar la guerra genocida a través del régimen colonial de asentamientos, y constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad", ha dicho en su comunicado, publicado en redes sociales, donde ha reclamado a la comunidad internacional que "adopte medidas concretas, en lugar de limitarse a emitir comunicados" para hacer frente al repunte de los ataques por parte de los colonos.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de "cumplir con las responsabilidades y obligaciones internacionales a la hora de aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, desarmar a los colonos y hacer que rindan cuentas por sus actos de terrorismo, incluida su inclusión en listas internacionales de terroristas, la aplicación de prohibiciones de viaje, la congelación de sus fondos y bienes, y la aplicación de sanciones a redes y bienes asociadas con los asentamientos".

La cartera ha resaltado además que sigue llevando a cabo "esfuerzos diplomáticos" para lograr "la protección internacional al pueblo palestino" y "la activación de mecanismos internacionales respaldados por el sistema internacional", con el objetivo de que los responsables de estos crímenes, incluido "todo el régimen colonial israelí", rindan cuentas por sus acciones, en medio de lo que ha descrito como "una explotación por parte de Israel de la preocupación internacional" por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

El suceso ha tenido lugar en medio de un aumento de las incursiones militares y los ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó a principios de enero que durante 2025 se había documentado la muerte de 240 palestinos, incluidos 55 niños, a manos de las fuerzas israelíes o los colonos. Estas cifras recogen 225 muertes por acciones del Ejército y la Policía, nueve en ataques de colonos y seis en los que "se desconoce si fueron asesinados por fuerzas o colonos israelíes".

En este contexto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.