Un palestino muerto en un ataque de un dron israelí en Gaza

Familiares de una persona fallecida en ataques de Israel en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto este sábado debido en un ataque de un dron israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.

El fallecido sería Ahmed Muhamad al Qudra, cuya hija ha resultado herida de gravedad como consecuencia del ataque contra su domicilio en el centro de Jan Yunis, según informa el diario palestino 'Filastín'.

Además, la artillería israelí ha bombardeado el este de Jan Yunís y buques de guerra israelíes han disparado contra la costa de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

Asimismo se ha informado de ataques israelíes en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja, y de bombardeos de artillería sobre el este de la ciudad de Gaza.

El fallecido de este sábado no está incluido en el balance diario publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que informa de 640 fallecidos y 1.707 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, tras sumar tres nuevas muertes y tres heridos durante la jornada del viernes.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2024, han muerto 72.123 personas y 171.805 han resutlado heridas.