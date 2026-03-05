Paraguay alega ante la CIJ que las presuntas violaciones israelíes en la ofensiva en Gaza no son genocidio

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izq.), se dirige al Parlamento israelí en una sesión especial en honor al presidente de Paraguay, Santiago Peña (der.), de visita oficial en Israel - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israel Gpo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Paraguay ha presentado este miércoles una declaración de intervención en el proceso derivado de la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por supuesto genocidio ante su ofensiva militar en la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 72.100 muertos y 171.800 heridos pero en el que, a ojos de Asunción, "las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario" atribuidas a Israel "quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio".

"Las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario u otros regímenes jurídicos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio", ha alegado el Gobierno paraguayo, según recoge la declaración remitida en la víspera pero difundida por el tribunal este miércoles.

Asimismo, Asunción ha defendido que "el delito de genocidio debe interpretarse de manera coherente con el objeto y fin de la Convención y la jurisprudencia establecida de la Corte, y no debe ampliarse para abarcar otras violaciones del Derecho Internacional". "Cualquier ampliación de este tipo correría el riesgo de diluir la gravedad específica del delito, socavar la seguridad jurídica y crear oportunidades para la instrumentalización o aplicación indebida de la Convención", ha agregado.

El país latinoamericano ha advertido también contra la posibilidad de que el caso no se "aparte de la jurisprudencia establecida sobre el umbral de intención y el estándar estricto exigido por la Convención sobre el Genocidio", al tiempo que ha reclamado "un examen cuidadoso de la metodología, las fuentes, el alcance y el grado de verificación" de las pruebas presentadas a fin de "garantizar que solo se confíe en pruebas que cumplan con el riguroso estándar requerido para llegar a una conclusión de genocidio".

La declaración está firmada por Miguel Aranda, el responsable, con rango de viceministro, del departamento de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Exteriores paraguayo, cartera que, si bien no ha aludido oficialmente a la declaración ante la CIJ, sí se ha hecho eco este miércoles a través de un comunicado de una reunión entre Aranda y el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yuji Iwasawa.

En dicho encuentro, en el que han participado el embajador de Paraguay ante Bélgica, Enrique Franco, y el director general de Política Bilateral, Raúl Martínez; el viceministro ha dialogado con Iwasawa "sobre temas de interés común vinculados al Derecho Internacional y al rol de los órganos judiciales internacionales", según la nota compartida por Exteriores, que no ha dado más detalles.

Paraguay ha sido en los últimos años bajo la Presidencia de Santiago Peña uno de los países latinoamericanos más próximos al Gobierno de Benjamin Netanyahu, una estrecha relación que Asunción ha exhibido alineándose la mayor parte de las veces con Estados Unidos e Israel en votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas referidas a asuntos relacionados con Israel y Palestina, pero también de maneras más concretas como el traslado de su Embajada en diciembre de 2024 desde Tel Aviv a Jerusalén --ciudad reclamada por el Ejecutivo israelí como capital, aunque con reducido reconocimiento internacional-- o con la designación como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria de Irán en abril de 2025.