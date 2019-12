El parlamentario del Likud Gideon Saar describe como "una ilusión" la solución de dos estados con Palestina

Actualizado 16/12/2019 13:32:14 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado israelí Gideon Saar, rival del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, dentro de las filas del partido Likud, afirmó este domingo que solucionar el conflicto entre Israel y Palestina con la creación de dos estados es "una ilusión".

Saar criticó en una conferencia a Netanyahu por apoyar esta idea durante la última década y afirmó que, aunque sigue siendo la única que conduce a un acuerdo, es una posición "que no ayuda a nadie", según ha recogido este lunes el diario local 'The Times of Israel'.

El parlamentario mantuvo que esta idea no saldrá adelante debido a que, pese a décadas de negociaciones, no han conseguido la paz y culpó a los palestinos de "nunca llegar a un acuerdo, a pesar de ofertas muy generosas".

Por ello, cargó contra Netanyahu por seguir diciendo que la posibilidad de que existan dos estados es la única solución y le acusó de hacer "concesiones interminables" al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Saar insistió en que la solución pasaría por crear una entidad palestina autónoma vinculada a Jordania. "Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo no puede hacer otro Estado", aseguró.

Por su parte, Netanyahu también se ha ido desvinculando de la posibilidad de que existan dos estados en la zona y ha prometido que si es reelegido anexionará el valle del Jordán, en Cisjordania.

PRIMARIAS EN LIKUD

Saar ha presentado su candidatura para intentar reemplazar a Netanyahu, con el que se ha mostrado muy crítico en las últimas semanas, especialmente a raíz de su imputación por corrupción.

La parlamentaria de Likud Sharren Haskel mostró su apoyo a Saar y se convirtió así en la cuarta legisladora que le ha respaldado públicamente, aunque hasta el momento la mayoría de miembros del Likud han anunciado su apoyo a Netanyahu o no se han posicionado.

Saar insistió en que el actual primer ministro no ha podido formar un Gobierno, después de no reunir la mayoría tras las elecciones de abril y septiembre, por lo que se espera que se celebren unas terceras el próximo 2 de marzo.