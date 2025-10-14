Parlamentarios de Madagascar aprueban una moción de censura contra el presidente, Andry Rajoelina

La Presidencia rechaza la votación, celebrada tras un decreto del mandatario disolviendo la Cámara Baja

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios de Madagascar han aprobado este martes una moción de censura contra el presidente del país, Andry Rajoelina, en una votación celebrada tras rechazar la validez de un decreto disolviendo la Cámara Baja que ha sido criticada ya por la Presidencia, que se ha negado a reconocer el resultado en medio de la grave crisis política por las protestas antigubernamentales de las últimas semanas.

La votación se ha saldado con el respaldo de 130 de los 131 participantes en la misma --de un total de 163 parlamentarios--, después de que el vicepresidente de la Cámara Baja, Siteny Randrianasoloniaiko, apoyara celebrar la moción de censura afirmando que el decreto aprobado horas antes por Rajoelina para disolver la cámara e impedir la votación no era válido.

Así, Randrianasoloniaiko ha recalcado que el decreto, publicado por la Presidencia en su cuenta en la red social Facebook, no contaba con firma o sello oficial y que había sido publicado sin una consulta previa con el presidente de la Asamblea Nacional, tras lo que se procedió a la citada votación, tal y como ha recogido el diario malgache 'Midi Madagasikara'.

Por contra, la Presidencia malgache ha publicado un comunicado en Facebook en el que destaca que "la celebración de una reunión por parte de antiguos miembros de la Asamblea Nacional, celebrada tras la proclamación oficial de la disolución de dicha institución, está vaciada de toda base legal y es contraria a las disposiciones de la Constitución".

"En línea con la Constitución de Madagascar, la convocatoria de una Asamblea Nacional no puede hacerse si no es por un decreto del Consejo de Ministros, sin que se haya adoptado decreto alguno de convocatoria en este sentido", ha señalado, antes de insistir en que cualquier "deliberación o decisión" tomada en este contexto "viola las cláusulas constitucionales y es nula".