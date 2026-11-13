El Parlamento alemán aprueba la expansión de las actuaciones de las agencias nacionales de inteligencia

Archivo - Imagen de archivo de los cuarteles de la BND en Berlín - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento alemán ha aprobado este viernes en un acalorado debate la expansión de las competencias de actuación de las agencias de inteligencia del país, que a partir de ahora estarán capacitadas para hacer registros encubiertos o desactivar servidores en el extranjero que sean empleados por piratas informáticos.

La ampliación de estas competencias es un tema tan delicado que hará falta la creación de un grupo especial de jueces retirados para que revisen por adelantado cada medida individual.

La medida ha sido aprobada en la cámara con 309 votos a favor de la coalición social y cristiano demócrata por 109 en contra y 71 abstenciones entre fuertes protestas de la bancada ultraderechista de Alternativa para Alemania (AfD), radicalmente contraria a la medida, que ha denunciado un "ataque al Estado de derecho con características verdaderamente totalitarias", según su diputado Christian Wirth.

El partido de La Izquierda también se ha sumado a la negativa. La diputada Clara Buenger habla de una decisión que consolida un sistema de "vigilancia masiva integral mediante inteligencia artificial" y crea una "nueva Policía secreta alemana".

Por contra, el ministro del Interior y uno de los grandes impulsores de la propuesta, Alexander Dobrindt, ha defendido lo que describió como "la reforma del siglo" y el principio de una "nueva era" para los servicios de Inteligencia, a partir de ahora "en igualdad de condiciones con nuestros socios europeos".

De acuerdo con esta modificación, la agencia nacional de inteligencia, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución o BfV, ya no se limitará a recopilar información y realizar un seguimiento de las personas.

Bajo determinadas condiciones, también se permitirá entrar en secreto en viviendas y actuar contra explosivos o armas. Los arrestos o registros abiertos siguen estando estrictamente reservados a la policía.

La Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND) también recibirá poderes de intervención operativa y podrá desactivar servidores pertenecientes a grupos de 'hackers' patrocinados por el Estado en el extranjero.